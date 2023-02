La Gazzetta dello Sport – Juve, l’obiettivo è un nuovo ds: ipotesi Giuntoli e Massara.

Il quotidiano, quest’oggi, riporta novità in merito alle decisioni societarie della Juventus. A fare rumore, non è solo l’ipotesi di addio di Massimiliano Allegri. L’obiettivo dei bianconeri rimane sempre anche quello rinnovare il reparto dei dirigenti sportivi, il che non è un mistero, perché c’è la necessità di affiancare qualcuno a Cherubini o addirittura sostituirlo. Tra le varie proposte, non si esclude la promozione interna del responsabile dell’Under 23 Giovanni Manna (in pole), né tantomeno l’arrivo di qualcuno da fuori e tornano in voga due nomi importanti come quelli di Cristiano Giuntoli e Frederic Massara.

