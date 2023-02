L’Europe Away Kit del Napoli è ora disponibile negli Official Store!

Il Napoli ha presentato l’Europe Away Kit! Il completo è disponibile da oggi in tutti gli Official Store!

“La Champions League è alle porte e siamo pronti a dar vita a una notte indimenticabile, fatta di emozioni e di passione.

Per questo evento unico indosseremo la maglia Away EURO, capace di esprimere tutta l’intensità del momento e di rendere ancora più memorabile questa notte storica. Il suo design ti porterà direttamente al centro del campo, facendoti sentire parte della squadra. Preparati a sentire l’adrenalina correre nelle tue vene, lasciati conquistare dalla sua eleganza e dalla sua forza. Vivi l’emozione della partita come mai prima d’ora!

Acquista ora le maglie sul Web Store SSC Napoli e negli Official Store SSC Napoli.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

