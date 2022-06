Il Napoli accelera per Deulofeu

Il Napoli vuole chiudere subito per Deulofeu. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha accelerato per Gerard Deulofeu, ma non è ancora fatta. Anzi, si dovrà trattare perché c’è ancora un po’ di distanza con l’Udinese. L’accordo col calciatore è quasi stato raggiunto, ma l’affare non è concluso. Il Napoli offre 15 milioni all’Udinese, che di par suo ne chiede 20. Entro 15 giorni dovrebbe arrivare una schiarita definitiva sulla trattativa”.