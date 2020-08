Sky – La Juventus ha l’accordo con Milik: pronte tre contropartite da girare al Napoli

La Juventus ha l’accordo con Milik: pronte tre contropartite da girare al Napoli

La Juventus ha messo sul piatto tre calciatori per far partite Milik a meno di 40 milioni di euro, prezzo fissato dal presidente De Laurentiis. Federico Bernardeschi, Luca Pellegrini e Cristian Romero: sono questi i tre nomi per convincere il Napoli. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la società degli Agnelli farebbe leva proprio sulla volontà del giocatore di vestire la maglia bianconera per convincere Aurelio De Laurentiis inserendo nella trattativa uno a addirittura due nomi di quelli citati in precedenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

AUDIO – Gattuso faccia a faccia con Inzaghi: “Ti attacco alla panchina”

VIDEO – Andrea Petagna saluta la Spal: “Sognavo un finale diverso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coranavirus: turista positivo sull’isola di Carloforte