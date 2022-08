Meret-Leicester: ora si può, Schmeichel verso il Nizza

L’addio del portiere danese può spianare la strada al trasferimento di Alex Meret ai Foxes

Il Nizza è vicino al completare il doppio colpo in entrata. Secondo quanto racconta la redazione di Tuttomercatoweb, il club francese che ha raggiunto l’accordo con l’ex juventino Aaron Ramsey, ora sarebbe vicino a Kasper Schmeichel del Leicester City. Per il trasferimento del portiere danese vanno limati ancora alcuni dettagli ma restano da limare alcuni dettagli ma ciò potrebbe spianare la strada all’arrivo in Premier League di Alex Meret, che piace alle Foxes.

