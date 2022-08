Portiere Napoli, la Società studia il profilo di Mignolet

Il Napoli continua a cercare il giusto portiere per rafforzare la squadra ed a tal proposito starebbe valutando il profilo di Simon Mignolet.

Il Napoli sta valutando differenti profili per quanto riguarda il vice Meret e tra le tante opzioni sembr esserci anche Simon Mignolet. L’estremo difensore ha attualmente 34 anni e veste la maglia del Bruges. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sulla questione.

“La caccia al portiere giusto non si ferma mai. E non è un caso che ieri mattina c’è stata un’altra call con gli agenti di Simon Mignolet, 34 anni, attualmente al Bruges e un passato anche al Liverpool: in effetti il nome giusto per non complicare le relazioni con Meret che, in queste ore, è sui carboni ardenti. Perché dovesse davvero chiudersi l’affare Kepa (sarebbe un colpo grosso per davvero, anche la Lazio lo ha seguito a lungo), il Napoli si troverebbe a gestire un caso spinoso come quello di Meret che chiederebbe di andar via.”

