Auriemma: “ADL con Spalletti unione forzata: il patron sogna Emery ed ha in mente altri 4 tecnici”

Auriemma, su ADL che sogna Unai Emery per il suo Napoli

Il giornalista Raffaele Auriemma, scrive che Aurelio De Laurentiis è costretto a mantenere un unione forzata con Spalletti, ma il suo sogno è Unai Emery. E non solo, il patron azzurro, ha in mente anche altri tecnici come Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e tra questi ci sarebbe anche l’idea di un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri. Di seguito il Tweet:

