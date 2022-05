Bargiggia: “Apertura al rinnovo tra il Napoli e Fabian Ruiz”

Il centrocampista azzurro potrebbe rinnovare il contratto con il Napoli

Ecco quanto dichiarato da Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Football Club:

“Fabian Ruiz? Ho una notizia fresca: in settimana, nei contatti molteplici avuti dai suoi agenti con il diesse Giuntoli, si è capito che ci sarebbe un’apertura del giocatore ad un eventuale rinnovo col Napoli Non è una cosa scontata. Se arriveranno offerte interessanti da club spagnoli, ci sarà trattativa. Adesso, però, non c’è nulla. Il Napoli, nonostante una scadenza del contratto ravvicinata, chiede 40 milioni per il cartellino. L’ex Betis ha fatto sapere che, se restasse, non andrebbe via a scadenza nel 2023 ma, anzi, aprirebbe ad un prolungamento per quattro anni su una base economica sicuramente più alta degli 1,8 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente. Previsti incontri a breve con la dirigenza? Non ho riscontri in tal senso, ma ci sono stati dei contatti settimanali. Ad oggi, gli agenti non hanno portato nessuna proposta di altre società per il talento iberico, lo ripeto” ha concluso l’esperto di mercato”.