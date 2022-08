La Salernitana smentisce l’interesse per Mertens, l’ex azzurro vuole giocare le coppe

Arriva la smentita della Salernitana sulla presunta offerta a Mertens

La Salernitana ha smentito le voci che vedevano il club sulle tracce di Mertens, che dal 30 giugno è un giocatore svincolato. La società granata, contattata dalla redazione di Tuttosalernitana.com, ha chiarito che al momento il belga non interessa e non c’è stata alcuna offerta. In giornata si era diffusa voce che c’era una proposta da 3.5 milioni con contratto biennale, che non ha trovato però riscontro. La Salernitana fa però trapelare che il giocatore nelle prossime settimane si guarderà intorno, sperando in una chiamata di qualche club che giochi competizioni europee.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Portiere Napoli, la Società studia il profilo di Mignolet

Koulibaly e la nostalgia di Napoli, il gesto del difensore

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: sbarco in Calabria, in 68 soccorsi nel Crotonese