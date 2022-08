Koulibaly e la nostalgia di Napoli, il gesto del difensore

Valter De Maggio ha parlato di Kalidou Koulibaly e la sua presunta nostalgia nei confronti della città di Napoli.

Il conduttore radiofonico Valter De Maggio è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol, in onda su Kiss Kiss Napoli. De Maggio si è soffermato sull’ex difensore azzurro Kalidou Koulibaly, attualmente di proprietà del Chelsea. Secondo il conduttore l’ex Napoli sentirebbe già la nostalgia della città partenopea e la prova starebbe nel gesto da lui raccontato.

Sapete cosa ha fatto Kalidou Koulibaly? Ieri era a Napoli ed ha pranzato nella nostra città. Sente già la nostalgia? Probabilmente sì.”

Koulibaly è arrivato a Napoli nel lontano 2014 ed per otto lunghe stagioni ha onorato la maglia azzurra al meglio. I tifosi partenopei hanno sperato fino all’ultimo in una permanenza ma alla fine la decisione è stata quella di iniziare una nuova esperienza in Premier League con il Chelsea. L’addio è stato tutt’altro che inosservato. Koulibaly ha dedicato al Napoli ed ai tifosi una lunga lettera d’amore, così come la Società l’ha omaggiato ringraziandolo degli anni trascorsi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone Napoli, il Borussia fa sul serio, rischio beffa

Raspadori dice si al Napoli, pronto un contratto quinquennale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici