Tuttomercatoweb – Lo United su Kim, trattativa nei prossimi 30 giorni per attivare la clausola.

Il Manchester United ha occhi solo per Kim. Con l’arrivo della sessione estiva, il club non vuole lasciarsi scappare il gioiello del Napoli fresco di Scudetto. Secondo la testata, la formazione di Erik ten Hag, vorrebbe provare a definire la trattativa già nei prossimi trenta giorni. Nei primi quindici di giugno, difatti, è possibile attivare la famosa clausola da 50 o 60 milioni di euro, valida solo per l’estero. Il forcing dei Red Devils è prontissimo a forzare per portare in Premier il giocatore del Napoli.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nuovo contratto per Spalletti. De Laurentiis vuole offrirgli un biennale

Pazza offerta del Chelsea per Kim: Koulibaly-Pulisic. Il coreano verso il Man Utd: l’ingaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 10 Maggio 2023 a cura di Artemis