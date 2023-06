Napoli, sempre più concreta l’ipotesi Koopmeiners

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe concretizzare l’acquisto del centrocampista Teun Koopmeiners.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del Napoli, soffermandosi in particolare sul centrocampista Teun Koopmeiners. Il giocatore è da un po’ di tempo nel mirino del club, che lo vedrebbe come un’erede ideale di Piotr Zielinski. Se quest’ultimo non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo, l’idea di mercato potrebbe diventare concreta.

“In mezzo al campo, ma da un bel po’, il sogno è stato Koopmeiners (25), che da quando Gabri Veiga del Celta Vigo sembra orientato verso la Premier ha solo Samardzic (21) e qualche inevitabile mister X come «concorrente».”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cori contro la Juve a Udine: provvedimento della FIGC per Politano e SSC Napoli. La nota

Clamorosa notizia sulla Juventus: Tweet bomba di Pistocchi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici