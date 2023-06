Kvaratskhelia verso il rinnovo con il Napoli fino al 2028

Secondo Tuttomercatoweb l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia sarebbe pronto al rinnovo del suo accordo con il Napoli fino al 2028.

Kvicha Kvaratskhelia sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli. L’attaccante originario della Georgia è arrivato nel club del capoluogo campano solo lo scorso agosto, ma in tempi record ha conquistato sia la Società partenopea sia i tifosi azzurri. Certamente l’azzurro è stato uno dei protagonisti della stagione di campionato da poco conclusa, che ha portato il club azzurro a vincere il suo terzo Scudetto. Non a caso si parla sempre di più di un prolungamento del suo contratto.

Ecco le ultime riportate da Tuttomercatoweb:

“Kvicha Kvaratskhelia dice sì al Napoli. L’attaccante georgiano è stato l’autentico trascinatore, insieme a Victor Osimhen, della squadra di Luciano Spalletti verso la conquista dello scudetto. A suon di gol, fra campionato a Champions sono 14, e assist, ben 17 in tutte le competizioni, è diventato il beniamino dei tifosi. Ma non finisce qui. Kvara infatti è pronto a legarsi ai colori azzurri per le prossime cinque stagioni.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Cori contro la Juve a Udine: provvedimento della FIGC per Politano e SSC Napoli. La nota

Clamorosa notizia sulla Juventus: Tweet bomba di Pistocchi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici