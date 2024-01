Napoli, report allenamento: ancora personalizzato per Gaetano

La SSC Napoli ha pubblicato il report dall’allenamento odierno in vista della sfida di campionato contro la Salernitana.

Anche nella giornata di oggi il Napoli ha effettuato la seduta di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno ed il club azzurro ha pubblicato il report di quanto accaduto.

Secondo quanto si legge sul sito ufficiale della Società Gianluca Gaetano ha continuato ad effettuare un lavoro personalizzato in campo. Inoltre Mathias Olivera ha svolto un allenamento personalizzato in palestra.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con riscaldamento e lavoro tecnico tattico. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha svolto esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Personalizzato in campo per Gaetano.”

