Nehuen Perez, parla l’agente: “Interesse concreto del Napoli”

Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, ha parlato di un concreto interesse del Napoli nei confronti del giocatore.

Il Napoli sarebbe interessato al difensore dell’Udinese Nehuen Perez. La conferma sarebbe arrivata dall’agente Federico Raspanti che ha parlato ai microfoni di “Radio Crc”, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Di seguito le sue parole:

“La verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani come Milan e Fiorentina, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa. Nehuen è uscito dalle giovanili dell’Argentina e conoscete il legame che c’è tra Napoli e Argentina per cui c’è tutta la volontà del giocatore a vestire la maglia azzurra. Mi piace sottolineare però che il ragazzo sta lavorando in attesa di sviluppi graditi. Sicuramente Argentina e Maradona sarebbero una combo ideale. C’è la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall’idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli.”

