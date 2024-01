Napoli-Barcellona, biglietti in vendita da giovedì 11 gennaio

La SSC Napoli comunica che a partire da giovedì 11 gennaio sono disponibili i biglietti per la sfida contro il Barcellona.

Napoli e Barcellona si sfideranno in Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona il prossimo 21 febbraio. La Società azzurra fa sapere che dal prossimo giovedì saranno disponibili i biglietti per la sfida.

Di seguito il comunicato:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di Giovedì 11 Gennaio 2024 saranno in vendita i biglietti per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli – Barcellona, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 Febbraio 2024 alle ore 21:00.

La vendita dei biglietti per la partita Napoli vs Barcellona si articola in tre fasi:

La prima fase (Fase 1) riservata ai titolari di Abbonamento FULL 23/24 (23 gare) e Abbonamento ITALIA 23/24 (20 gare), durante la quale gli abbonati potranno confermare il loro posto ad un prezzo vantaggioso rispetto alla tariffa intera.

La seconda fase (Fase 2) riservata ai titolari di Fidelity Card

La terza fase (Fase 3) di Vendita Libera aperta a tutti.

Ricordiamo che la Fidelity Card ha validità triennale e può essere acquistata al prezzo di 20€, clicca qui per maggiori info.”

Fonte foto in evidenza — (da Piotr Ruszel) – Flickr.com —

