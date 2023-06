Hamsik nella dirigenza del Napoli: il commento dell’entourage

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha commentato la possibilità di un suo ruolo nella dirigenza del Napoli.

Marek Hamsik potrebbe entrare a far parte della dirigenza del Napoli? La domanda è stata fatta ad un membro del suo entourage: Martin Petras.

Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di “Radio Crc”, le sue prime parole però sono state relative l presunto acquisto da parte del Napoli di David Hancko.

“È un ragazzo che conosco benissimo ed un giocatore importantissimo. Purtroppo in Italia non ci hanno creduto e ha fatto bene a tornare da noi. Al Feyenoord è diventato uno dei giocatori più importanti. Adesso vale intorno ai 25 milioni e non è poco. È un professionista esemplare come Lobotka.”

Poi, sulla possibile entrata di Marek Hamsik in dirigenza azzurra:

“Sicuramente è legato al Napoli, penso che in questo momento abbia bisogno di staccare un po’ e stare a casa con i bambini. Poi per il futuro parlerà lui con il presidente, ma non credo possa tornare in un futuro prossimo. Ha tempo per capire cosa vuole fare in futuro. Deve dedicarsi alla famiglia e poi capirà cosa andare a fare.”

