Del Genio su Spalletti: “C’è un altro club che lo segue”

Paolo Del Genio ha commentato la situazione del tecnico del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di “Radio Gol”.

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di “Radio Gol”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha parlato del tecnico azzurro Luciano Spalletti.

“Se ne dicono tantissime, direi troppe. Fa parte del gioco, è grazie a questo circo che loro guadagnano tanto e quindi non si possono neanche lamentare. “Le parole di Aurelio De Laurentiis sono chiare, tarpare le ali fa capire che c’è un altro club dietro. Bisogna solo capire qual è questa grande squadra. Non credo in Italia, quindi si dovrà capire sull’estero. In cerca di un allenatore dovrebbe esserci il Psg e forse il Liverpool. Spalletti in conferenza? Vediamo se riesce a fare 0-0 con le dichiarazioni, ma le parole del patron hanno sparigliato un po’.”

