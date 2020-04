Sommella: ”Immobile? Ha un contratto lungo con la Lazio e sta benissimo lì”

Sommella: per volere Immobile serve una squadra che bussi alla porta sua e della società. Tutti ci auguriamo che batta il record di gol di Higuain

Marco Sommella, procuratore tra gli altri anche di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha parlato a Radio Sportiva per parlare del futuro del suo assistito.

Queste le sue parole:

“Tutti ci auguriamo che batta il record di gol di Higuain, poi di Rolex ne regala anche due a tutti i compagni di squadra, non solo a Luis Alberto (ride, ndr). Dove ha avuto fiducia, e mi riferisco a Juventus Primavera, Pescara e Torino, Ciro ha fatto bene.

All’estero è capitato in due esperienze sfortunate, a Dortmund era appena finito il ciclo Klopp e al Siviglia invece c’erano state delle incomprensioni tra ds e allenatore. Futuro? Ha un contratto lungo con la Lazio e sta benissimo lì. Per volerlo serve una squadra che bussi alla porta sua e della società. In passato c’era stato qualcosa, il presidente ha fatto muro ed è stato ripagato. È felice della scelta fatta e non ha rimpianti”. Conclude Sommella.

