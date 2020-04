Coronavirus – Dalla Francia: “Il caldo dell’estate non uccide il virus”

Coronavirus – Studiosi francesi dell’Università Aix-Marseille: “Il caldo dell’estate non uccide il virus”

Il quotidiano francese La Provence riporta un interessante (e poco positivo) messaggio a tutto il mondo. Alla domanda “Con l’estate il coronavirus è destinato a scomparire?” gli scienziati dell’Università Aix-Marseille hanno asserito che: “Non di certo per il troppo caldo”.

Gli studiosi francesi, guidati dal professor Remi Charrel, hanno esposto i ceppi del patogeno a 60° per un’ora e il risultato è stato che il calore non è riuscito ad ucciderli tutti. In un altro test condotto a 92° per 15 minuti, invece, l’efficacia è stata totale.

