Osimhen-Napoli, situazione in bilico tra rinnovo e maxi-cessione: gli aggiornamenti

Osimhen-Napoli, situazione in bilico tra rinnovo e possibile maxi-cessione: gli aggiornamenti

Calciomercato – Osimhen-Napoli, la situazione del bomber nigeriano è in bilico tra il rinnovo a cifre migliorative ed i rumors su una possibile maxi-cessione da parte del club di De Laurentiis:

Calciomercato Napoli, aggiornamenti Osimhen

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Osimhen arrivano dal giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Di seguito le sue dichiarazioni:

“180 milioni non sono pochi, la richiesta di De Laurentiis è importante. Non è stata quantificata, in realtà, ma la cifra è tra i 140 e i 160 milioni, poi bisogna capire come dovrà essere formalizzata. In questi casi quando ci sono grandi cifre c’è una quota bonus e bisogna capire quanto sarà rilevante e come dovrà essere raggiunta. Ci sono stati approcci nei mesi precedenti ma manca ancora un’offerta vera. De Laurentiis a breve incontra Calenda, l’agente di Osimhen. Il suo contratto scade nel 2025”.

