Giocare al Centro-Sud, si può. Ricciardi e Tarro ci fanno capire di essere nella giusta direzione

Coronavirus – Tarro: non capisco perché la situazione è stata ingigantita in questo modo. Esistono anche antivirali naturali, ci sono accorgimenti che possono essere utilizzati

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare della ripresa delle attività sportive dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzzurri.Net:

Tarro: “Non capisco perché la situazione è stata ingigantita in questo modo. Giocare al Centro-Sud, si può”

Giulio Tarro, professore: “Sono per la ricetta israeliana: isolare gli anziani e far uscire i più giovani. C’è un approccio totalmente diverso da quello dell’Italia, loro hanno un morto ogni nostri 28 morti.

Sono morti che potrebbero essere evitate. Ripartire con il calcio? In Danimarca i bambini sono già tornati a scuola, in molte altre parti non c’è stato nessun lockdown.

Ai bambini e meno bambini, il sole e la luce fanno bene, abbiamo una mentalità deviata a far male. Delocalizzazione dai luoghi maggiormente colpiti? E’ una cosa di buon senso. In questa situazione ci vuole certamente una regionalizzazione. Il virus circola ancora abbondantemente al Nord, al Centro-Sud e le grandi isole hanno agito diversamente ed adesso si sta meglio.

C’è un panico generale, il virus non è la peste o il colera. Non capisco perché la situazione è stata ingigantita in questo modo. Esistono anche antivirali naturali, ci sono accorgimenti che possono essere utilizzati. Napoli? Mi piace molto, in momenti di difficoltà sono stato anche a supporto del fondo salva Napoli. Però da bambino sono sempre stato tifoso della Juventus”.

Giomi: “Abbiamo previsto 45 giorni di allenamenti per riprendere la condizioni ed a metà Giugno piccoli meeting provinciali”

Alfio Giomi, presidente FIDAL: “Noi abbiamo fatto un programma di ipotesi di rientro, il 27 Marzo e presentato l’8 Aprile al Ministro. Siamo legati a ciò che deciderà il Governo, vista la situazione d’emergenza. Ma è compito di una Federazione farsi trovare pronti ad una riapertura e stiamo lavorano in questo modo, per poter riprendere l’attività. Abbiamo previsto 45 giorni di allenamenti per riprendere la condizioni ed a metà Giugno piccoli meeting provinciali, fino a riprendere l’attività. Ove non fosse possibile, ricominceremo più avanti, ma più avanti cominciamo, più sono le difficoltà.

Non credo di aver detto nulla di stravolgente, questo vale per ogni attività, economicamente, ma anche dal punto di vista della salute nello sport. Messo in secondo piano? No, bisogna essere pragmatici. L’atletica va avanti per la propria strada, oggi come oggi è probabilmente la disciplina più avvantaggiata perché è individuale. In tutte le attività sportive in cui il confronto è tra persone o squadre, penso alla scherma, calcio, è tutto più complicato . Da noi, una volta rispettate le indicazioni, le istanze, i principi di sicurezza, ci sono grandi spazi per riprendere.

L’atletica non si sente mai poco considerata o meno, è una disciplina delle Olimpiadi e deve ricavarsi i suoi spazi. Crediamo di aver dato grande dimostrazione di come il radicamento sul territorio ci fa essere pronti per la ripartenza.

Il presidente Gravina è di grande spessore e qualità, avrà ben presente ciò che sono i suoi problemi, non do alcun giudizio. Dico solo che il calcio è in buone mani, ma ognuno ha le proprie problematiche e le affronta in maniera diversa. Mi sono più volte posto il problema di fare un incontro con le mie strutture per ripartire in un momento di tragedia epocale. Il rispetto per i morti prevede che ci sia la vita, che ognuno faccia la sua parte, che si studi come non fare morti. A volte ho fatto riunioni con la morte nel cuore, ma con la consapevolezza del dovere di andare avanti. Fare sport è anche stare meglio, in nome di questo dobbiamo continuare”.

Chiariello: “Ricciardi ieri, Tarro oggi ci fanno capire di essere nella giusta direzione, bisogna fare tutto per ripartire: essere ligi e disciplinati”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Vince il partito del sì, anche se i campioni del no si fanno sempre notare: Prezioni, Cellino, Spinelli… Ci sono anche Sarri che oggi scopre che la Juve non è favorita dagli arbitri, folgorato sulla via di Vinovo, lasciando perplessi i napoletani. Briatore anche esplode: “Governo inadeguato”. Ricciardi ieri, Tarro oggi ci fanno capire di essere nella giusta direzione, bisogna fare tutto per ripartire: essere ligi e disciplinati. Bisogna far sì che ripartano tutte le attività tra cui non solo l’aspetto ludico del calcio, ma soprattutto quello di uno dei settori più importanti dell’economia italiana”.

De Paola: “Sarri ha avuto tanti atteggiamenti che non mi sono mai piaciuti, ma alla fine sono facciate di plastica, che non esistono”

Paolo De Paola, giornalista: “Ci sono due aspetti: uno che guadagna 6 milioni all’anno non può permettersi di dire certe cose. Sono cose che le remuneri profumatamente, hai fatto una scelta economica importante.

Dire adesso certe cose, che saranno anche vere, non ha senso. Sarri ha avuto tanti atteggiamenti che non mi sono mai piaciuti, ma alla fine sono facciate di plastica, che non esistono. Preferisco un borghese medio, anziché uno che fa vedere di venire da un certo vissuto, sono stufo di certe cose.

Volersi tuffare nel mondo politico, sociale, culturale, sentendosi Alice nel paese delle meraviglie, non è un atteggiamento consentito. Se improvvisamente ti immergi in una realtà, è difficile uscirne. Bisogna essere ipocriti? No, ma intelligenti, non puoi avere comportamenti da ultras. I tifosi capiscono quando uno è vero e quando uno è falso. Non ho mai fatto battaglie contro qualcuno”.

Rivieccio: “Lega Azzurra: con il professore Barone e Vinicio costituimmo questo supporto da tifosi”

Renato Rivieccio, Lega Azzurra: “Lega Azzurra? Bellissimo poterlo ricordare. Il Napoli retrocesse in B ed il buon presidente dell’epoca comincio a soffrire e tutti noi tifosi cominciammo a renderci conto che non potevamo andare.

Con il professore Barone e Vinicio costituimmo questo supporto da tifosi. Facemmo un’associazione solo per lanciare l’idea con una raccolta di fondi e raccogliendo il minimo per cominciare a programmare. Accogliemmo molto entusiasmo dai tifosi. Con Naldi ci parlai un paio di volte ed era molto lontano dal mondo del calcio, non capiva lo spirito”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Chelsea all’attacco: pronta la super offerta per Dries Mertens

Emergenza sanitaria – In Campania le mascherine non basteranno per tutti

CONTENUTI EXTRA DA FIRST RADIO WEB

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts