Higuain – Tre buoni motivi per restare in Argentina

Gonzalo Higuain rifiuta di rientrare dall’Argentina.

L’attaccante della Juventus Gonzalo Higuain, stando a quanto riportato da calciomercato.it, avrebbe tre buoni motivi per non voler rientrare in Italia:

“Gonzalo Higuain non vuole tornare in Italia. Non ancora, almeno. L’attaccante della Juventus, volato il 19 marzo in Argentina per stare vicino alla madre malata, è ancora in Sudamerica, dove sta trascorrendo la quarantena insieme alla sua famiglia. Con la ripresa degli allenamenti che si avvicina (potrebbe essere fissata il 4 maggio), la Juve sta pensando di richiamare a Torino i giocatori che hanno lasciato l’Italia, tra cui appunto Higuain, oltre Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Ronaldo. Ma il Pipita, al momento, non ha intenzione di rientrare.

PAURA DEL VIRUS – Higuain è realmente preoccupato per la situazione che sta vivendo il Piemonte. Teme il coronavirus, pensa sia pericoloso tornare in questo momento in Italia. La sua idea è di rientrare solo quando strettamente necessario. Se anche gli allenamenti dovessero riprendere il 4 maggio, qualora regnasse ancora incertezza sulla ripresa del campionato, vorrebbe svolgere la preparazione fisica a casa, in patria. Ritiene un rischio inutile tornare solo per allenarsi.

PROBLEMI IN FAMIGLIA – Il secondo motivo è legato alla difficile situazione che ha in casa. La madre è ammalata, questo è una della cause che infatti hanno spinto Gonzalo a lasciare in fretta e furia l’Italia lo scorso 19 marzo. Vuole starle vicino, non vuole lasciare se non necessario. Inoltre ha qualche problema anche nel rapporto con la compagna e la figlia, che risiedono in Argentina.

MURO CONTRO MURO – C’è poi anche una sorta di battaglia interna, tra Higuain e la Juve. Un vero e proprio muro contro muro: di rinnovo oramai non si parla più, i bianconeri seguono altri attaccanti centrali, vogliono sostituirlo. Ci sono offerte da valutare, Gonzalo si è sentito scaricato, e così è scesa ancor di più la voglia di rientrare alla Continassa.”

