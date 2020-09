UFFICIALE – Fienga inibito per un mese, 20 giorni al Dott. Manara

La nota della sentenza

Fienga per un mese non potrà accedere al campo e agli spogliatoi durante le gare ufficiali della squadra, né potrà rappresentare la Roma nelle trattative di calciomercato. Questa la notadellasentenza del Tribunale Federale Nazionale: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: per il sig. Guido Fienga, inibizione di giorni 30 (trenta); per il sig. Manara Massimo, squalifica di giorni 20 (venti);per la società AS Roma Spa, ammenda di € 7.000,00 (settemila/00)”.”