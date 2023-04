Corriere dello Sport – Intervento clamoroso di Gatti su Kvara: “Lo fa in maniera violenta”.

L’edizione odierna del quotidiano, focalizza sull’intervento non punito di Gatti su Kvaratskhelia: “Gatti da dietro assesta un pugno (con la parte interna della mano) a Kvaratskhelia, colpendolo prima sulla spalla destra e poi sul volto (il colpo così arriva meno violento). Ma è la faccia del difensore della Juve che spiega esattamente cosa è avvenuto: lo fa in maniera volontaria, violenta, l’espressione di ira nasconde la volontà di colpire l’avversario. Per questo Aureliano doveva attivare l’ingegno e richiamare Fabbri al monitor. E invece s’arrampicheranno sul solito palazzo a specchi…”.

Sul gol annullato a Di Maria: “Milik colpisce la tibia destra di Lobotka sul via dell’azione che poterà al gol Di Maria (addirittura, prima ancora c’era fallo di Elmas fu Fagioli), Fabbri è vicino e, con visuale libera, fa segno di continuare, stavolta nel VOR qualcuno ha acceso la lampadina, OFR e rete annullata”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus-Napoli, Raspadori: “È una gioia il gol dopo l’infortunio”

Juventus-Napoli, Spalletti: “Questa vittoria è felicità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 24 Aprile 2023 a cura di Artemis