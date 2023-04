Juventus-Napoli, Raspadori: “È una gioia il gol dopo l’infortunio”

Giacomo Raspadori ha parato ai microfoni di DAZN dopo Juventus-Napoli, sfida terminata per 0-1 proprio grazie alla sua rete.

Il Napoli batte la Juventus in trasferta grazie ad una rete siglata da Giacomo Raspadori. Proprio quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match.

“Sono veramente scosso ed emozionatissimo. Non è stata una partita difficile, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo e questa vittoria è importantissima. E’ stato un gol importante, ma abbiamo ancora delle gare da portare a casa. Sono felice perché mi hanno dimostrato che mi vogliono bene, come fanno tutti i giorni. Non c’è mai un momento per stare fermi, è stato un momento difficile e ho lavorato per uscirne insieme ai preparatori, ora sono felice per il gol segnato. Per quanto riguarda l Scudetto, ora abbiamo in testa una sola cosa: fare tre punti con la Salernitana. Così abbiamo sempre fatto in questa stagione e ci ha portato fin qua.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

