Inter, Acerbi: “Se battiamo il Napoli lo Scudetto sarà possibile”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni del Corriere dello Sport parlando anche del Napoli.

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato brevemente del Napoli ai microfoni del Corriere dello Sport in merito alla lotta Scudetto. L’Inter è attualmente al quinto posto della classifica di Serie A con 30 punti, il Napoli invece ne ha ben 41 ed è al primo posto. Acerbi afferma che lo scudetto per l’Inter è possibile, prima però il club nerazzurro dovrà battere il Napoli.

“Scudetto possibile? Certo, se battiamo il Napoli. E’ una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare. Il Napoli, finora, ha fatto cose impensabili. Dopo la sosta, però, le cose possono cambiare. E lo dico per esperienza personale, basti pensare alla Lazio pre e post Covid. Fino allo stop eravamo ingiocabili. Poi sappiamo come è andata a finire…”

Fonte foto: Instagram, @francescoacerbi88

