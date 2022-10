Corriere dello Sport – Jorginho: “Napoli? Non sono sorpreso: stanno facendo benissimo”.

Al termine del match Milan–Chelsea, Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky, lasciando anche alcune dichiarazioni sull’andamento del Napoli in Serie A e Champions League: “Non sono sorpreso, stanno facendo benissimo e sono contento per loro. Possibile futuro avversario in Champions? Non abbiamo paura di nessuno. Massimo rispetto sempre, ma mai paura”.

Fonte foto: Flickr.com

