Il Napoli apre al prestito per Ilic, l’Hellas Verona risponde

Il Napoli avrebbe chiesto in prestito il centrocampista dell’Hellas Verona Ivan Ilic, il club gialloblù avrebbe dunque risposto alla proposta.

Tra giocatori che hanno suscitato l’interesse del Napoli per il mercato di gennaio ci sarebbe Ivan Ilic, centrocampista dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona il Napoli avrebbe aperto al prestito per il giocatore, ma il club veneto non avrebbe considerato tale proposta.

“Sono rientrati (e, con loro, Martin Hongla e Ajdin Hrustic, dopo gli impegni con il Camerun e l’Australia), Darko Lazovic e Ivan Ilic, che hanno salutato un campionato Mondiale in cui hanno avuto poco spazio, impiegati poco e usciti nel girone eliminatorio con la Serbia, superata da Brasile e Svizzera. E in queste settimane per entrambi ci sono richieste di mercato. In particolare per Ilic, che piace molto al Napoli ed è seguito già dall’estate dalla Lazio. Il Verona valuta il suo cartellino 25 milioni. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, formula che non viene presa in considerazione dall’Hellas.”

Sugli attuali obiettivi del Napoli afferma:

“Il campionato è lungo, adesso si entrerà nel vivo. Poi, se si può dire, servirà anche una botta di….Meno infortuni, condizione sempre esuberante, un episodio che ti gira nel momento giusto, pure un errore arbitrale che possa incidere in un senso o nell’altro.”

