Amichevole Antalyaspor-Napoli: le scelte di Spalletti

Oggi il Napoli giocherà la sua prima amichevole del ritiro in Turchia contro l’Antalyaspor; Luciano Spalletti avrebbe già fatto le sue scelte in merito.

Il Napoli si trova in Turchia per il ritiro in occasione della pausa di campionato e nella giornata di oggi ci sarà la prima amichevole. L’avversario sarà l’Antalyaspor e secondo la Gazzetta il tecnico Luciano Spalletti avrebbe già scelto chi scenderà in campo.

“Oggi contro la squadra di casa (fischio di inizio alle 18:45, diretta su Sky in pay per view e DAZN) verranno provate un po’ di sluzioni alternative. Ostigard e Juan Jesus in difesa, Ndombele ed Elmas in mediana. Davanti spazio per Politano ed Osimhen.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

