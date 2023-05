Corriere del Mezzogiorno – Lozano, infortunio al ginocchio: probabile che la sua stagione sia finita.

Le condizioni di Hirving Lozano gli impongono uno stop non indifferente. A breve farà gli esami strumentali, per valutare l’entità dell’infortunio al ginocchio sinistro, che ha rimediato nel match contro la Fiorentina. Si teme l’interessamento del collaterale, queste le parole del quotidiano: “È probabile che la sua stagione sia finita ma la verifica delle sue condizioni è fondamentale anche in chiave mercato. L’esterno offensivo messicano ha il contratto in scadenza nel 2024, una situazione che impone delle riflessioni”.

