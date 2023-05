La Gazzetta dello Sport – Kim potrebbe andare in Premier, il Napoli è pronto a sostituirlo: ecco con chi.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato la possibilità, per il Napoli, di perdere Kim Min Jae. Il coreano è corteggiatissimo dalla Premier League e in questo caso gli azzurri si cautelano:

“Se Kim si svincolerà agli azzurri piace molto il 2003 dell’Atalanta Giorgio Scalvini, titolare della squadra di Gasperini e capace di ricoprire più ruoli, anche in mediana. I bergamaschi chiaramente chiedono cifre molto alte. Si parla addirittura di 30 milioni, De Laurentiis ci proverà ma non partecipa mai ad aste e se il prezzo restasse così alto ha pronte altre opzioni. Che guardano soprattutto ad Oriente, perché quel mercato piace molto per via degli sponsor al presidente, e anche per la cultura del lavoro e del sacrificio che hanno da quelle parti. Ed ecco che un prospetto molto interessante è quello del giapponese Iroki Ito, classe 1999, centrale dello Stoccarda, sempre titolare in questa stagione. Restando in Bundesliga e parlando sempre di giocatori giapponesi, una buona soluzione è Ko Itakura, classe 1997, del Borussia Monchengladbach. Entrambi sono nazionali in Giappone e sono capaci indifferentemente di giocare a destra o sinistra e sono discreti anche nella costruzione del gioco. Ancora più completo sotto l’aspetto tecnico è l’austriaco (pure nazionale) di origini ghanesi, Kevin Danso, classe 1998, attualmente al Lens”.

Fonte foto: Flickr.com

