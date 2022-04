Rinnovo Fabian Ruiz, stallo tra le parti, possibile addio in estate

Fabian Ruiz, futuro tutto da scrivere tra rinnovo e scudetto

Fabian Ruiz ritornerà titolare in Napoli-Fiorentina dopo i problemi fisici delle scorse settimane. Luciano Spalletti lo ritiene fondamentale per il suo progetto tattico e difficilmente rinuncia allo spagnolo. Ma per Fabian Ruiz resta il problema del rinnovo di contratto con il Napoli. Il rapporto la SSCN scade nel 2023 e se il club di Aurelio De Laurentiis non lo vuole perdere a parametro zero dovrà cederlo a fine stagione, oppure procedere al rinnovo. Le possibilità che Fabian resti in azzurro sono basse, anche perché le cifre chieste dal calciatore sono troppo alte. Inoltre Fabian Ruiz vorrebbe tornare in Spagna, ma la porta per una possibile permanenza non è del tutto chiusa.

Al momento il Napoli ha bloccato ogni rinnovo, anche perché la squadra si sta giocando ancora lo scudetto. Napoli-Fiorentina è uno dei match decisivi per il titolo e Fabian Ruiz sarà titolare, questo conta al momento. Lo spagnolo prenderà il posto di Anguissa squalificato, cambiando ovviamente le caratteristiche della mediana partenopea. Ecco quanto scrive Il Mattino sul rinnovo di Fabian Ruiz col Napoli: “Più avanti parlerà con il club azzurro del rinnovo, in questa fase la testa è tutta sul finale di campionato e sulla corsa scudetto. Poi si lavorerà sul futuro e sul prolungamento dell’intesa per vedere se si troverà il punto d’incontro: quest’estate, quindi, sarà tutto più chiaro su quello che sarà il suo futuro. Ora è il presente che conta per lui e per il Napoli: il discorso rinnovo, quindi, verrà affrontato più avanti, tenendo anche presente che intanto a giugno andranno a scadenza Mertens, Ospina, Juan Jesus, Malcuit e Ghoulam“.