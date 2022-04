Napoli-Fiorentina, Rrhmani convocato, può partire titolare

Dubbio Rrahmani: l’influenza è leggera e sarà convocato, Spalletti vuole schierarlo

Nella giornata di ieri Amir Rrahmani non si è allenato a causa di un leggero stato influenzale. Ma il difensore kosovaro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà disponibile per il match con la Fiorentina e verrà inserito nella lista dei convocati. Se giocherà titolare? Fino alla fine ci proverà e potrebbe davvero riuscirci.

Il quotidiano si esprime così sulla vicenda: “L’obiettivo, ovviamente, è quello di recuperarlo in tempo per la partita con la Viola e dunque di mandarlo in campo dal primo minuto, ma se le cure non sortiranno grandi effetti e lui dovesse apparire debilitato come è accaduto a Fabian a Bergamo, allora giocherebbe ancora Juan Jesus”.