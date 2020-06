Ultim’ora – Arek Milik ha rifiutato il rinnovo col Napoli, Juve in agguato

Ultim’ora – Arek Milik ha rifiutato il rinnovo col Napoli, Juve ed altri club europei in agguato

La notizia arriva direttamente dalla redazione di Sky Sport. Il club azzurro ha proposto il rinnovo di contratto a Milik ma l’attaccante non ha accettato e le parti sono ancora molto distanti. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il ds Cristiano Giuntoli non vogliono rivivere la stessa situazione di Mertens e Callejon, portati in scadenza senza prolungamento; per questo motivo, il bomber o rinnoverà o sarà messo sul mercato e ceduto. Sul polacco ci sono, oltre alla Juventus, anche tanti club europei.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Salvini omaggia il poliziotto Apicella, fischi e insulti dai napoletani

Campania, nuova ordinanza: per bar, cinema all’aperto e teatri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incidenti in A1 nell’Aretino, 4 morti