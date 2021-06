Calciomercato – Fabian Ruiz resterà a Napoli, le ultime

Fabian Ruiz potrebbe restare a Napoli alla fine del mercato.

È la redazione spagnola di “AS” ad analizzare il mercato iberico su Fabian Ruiz. Secondo gli spagnoli i tre top club di casa, sarebbero si interessati all’ex Betis ma nessuno dei tre può affondare il colpo. L’Atletico di Simeone sta per chiudere per De Paul a 35 milioni mentre Real Madrid e Barcellona non navigano nell’oro per poter accontentare le richieste di De Laurentiis.

