Clamoroso Milik: il calciatore rischia di restare a Napoli

Potrebbe avere del clamoroso la situazione di Arkadius Milik.

Il centravanti polacco è in scadenza con il Napoli e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto. Il calciatore era stato dapprima corteggiato dalla Juventus poi sondato dalla Roma come sostituto di Dzeko che sarebbe finito proprio ai bianconeri.

Ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il walzer degli attaccanti potrebbe avere un risvolto clamoroso. I Campioni d’Italia, infatti, starebbero per mollare il bosniaco per prendere Suarez con cui hanno già l’accordo economico.

Così facendo, i giallorossi si terrebbero il loro bomber con Milik che, a questo punto, si troverebbe con il cerino in mano. Una brutta gatta da pelare per gli azzurri che contano di monetizzare considerando che in questo momento hanno ben cinque centravanti e, di questi, almeno due devono partire.

Del resto, il presidente De Laurentiis è stato chiaro con il procuratore del calciatore: se non cambia aria, finirà in tribuna per tutta la stagione.

