Koulibaly: il City alza l’offerta, Giuntoli ci prova per Acerbi

Potrebbe essere questa la settimana giusta per il passaggio di Koulibaly al Manchester City.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il club inglese sarebbe pronto ad alzare la propria offerta. Non più 60 milioni di euro ma 65 milioni, più 5 di bonus facilmente raggiungibili più altri 5 in caso di vittoria della Champions League.

Il Napoli valuta ma nel frattempo cerca il sostituto. L’ultimo nome in ordine di tempo è quello di Francesco Acerbi che ben sta facendo negli ultimi anni con la Lazio ma che non ha ancora rinnovato il contratto con il club di Lotito.

