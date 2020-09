Maradona ricorda il successo del ’90 contro la Juve

Maradona ricorda il successo in Supercoppa del 1990

El pibe de oro, dalla sua pagina Facebook, ricorda il successo contro la Juventus ottenuto nel 1990 in Supercoppa. L’ex calciatore non nasconde un velo di amarezza nel constatare come la società attuale abbia dimenticato l’importante avvenimento.

“Sono ancora in tempo. Oggi è il trentesimo anniversario della partita di Supercoppa del 1990, che vincemmo contro la Juventus per 5-1. Mi dispiace che la società attuale non ricordi questi risultati che ci resero grandi. Lo dico per me e per i miei compagni, che scrissero la storia del mio amato Napoli: Alemao, Baroni, Galli, Taglialatela, Renica e Silenzi. De Napoli, Careca, Mauro, Bigon, Maradona, Crippa e Ferrara. Francini, Rizzardi, Incocciati, Zola, Venturin e Corradini. Tutti grandi. Forza Napoli sempre!!! 💙“

