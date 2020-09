Ounas cambia agente, per lui futuro in Premier League

Il sito calciomercato.it riporta del cambio di agente da parte di Adam Ounas.

Ounas è fuori dal progetto di Gattuso e, con il nuovo rappresentante Moussa Sissoko, non andrà nuovamente in prestito ma bensì si punterà ad una cessione definitiva, probabilmente in Premier League al West Ham. Il Napoli lo valuta tra i 15 ed i 18 milioni.

