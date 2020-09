Meret non è incedibile. Il Napoli lo valuta 50 milioni

Sembra alquanto incerto il futuro di Alex Meret al Napoli.

Il giovane portiere, non è soddisfatto del fatto che Gattuso gli preferisca Ospina e vorrebbe giocare con maggiore continuità.

Il suo procuratore, Federico Pastorello, ha fatto presente le sue perplessità alla società ma al momento il tecnico non vuol cambiare le gerarchie.

Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis avrebbe fatto sapere quanto vuole incassare in caso di sua partenza: 50 milioni per la cessione a titolo definitivo, almeno 10 per il prestito.

Situazione ingarbugliata ma che va, assolutamente chiarita.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB