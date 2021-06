Settore giovanile Napoli: un’allenatore prossimo a lasciare il progetto

Massimo Carnevale potrebbe lasciare a breve il settore giovanile del Napoli.

È tempo di rivoluzione in casa Napoli, non solo della prima squadra ma anche dei settori giovanili. Il primo cambiamento è già avvenuto e riguarda l’arrivederci di Giuseppe Bevilacqua, allenatore del Napoli under 16. Secondo la redazione di “Tutto calcio giovanile”, però, quest’ultimo non sarebbe il solo allenatore a lasciare il progetto azzurro. Anche Massimo Carnevale, allenatore del Napoli under 17, potrebbe lasciare la squadra. Carnevale è stato anche allenatore degli azzurrini under 16.

