Sarri è in pole per la panchina della Roma, l’agente ha parlato con i giallorossi

Sarri molto vicino alla panchina della Roma

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maurizio Sarri è il favorito per la panchina della Roma. L’ex Juventus è in cima alla lista del club giallorosso, che a fine stagione saluterà Fonseca. Ecco quanto riportato:

“Pinto e Ramadani si sono già parlati in un paio di circostanze, trattando proprio la questione Sarri. Pinto la sta valutando, Ramadani appena può gliela caldeggia. Insomma, la situazione non è ancora bollente anche perché di mezzo c’è una semifinale di Europa League. Ma è sicuramente calda. A chi lo conosce bene, Sarri ha infatti già confidato come crede che quella della Roma sia una rosa con un’intelaiatura di base già di per sé molto buona, su cui dover intervenire solo con l’aggiunta di qualche pedine mirata, soprattutto a livello difensivo. E il suo profilo collimerebbe perfettamente con la voglia di Pinto e dei Friedkin di avere un allenatore vincente e che possa praticare un bel gioco. L’ultima parola, ovviamente, toccherà a Dan Friedkin.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli favorito dal calendario, la corsa Champions entra nel vivo

ESCLUSIVA FA – Spalletti nome caldo per la panchina azzurra, De Laurentiis avrebbe ormai scelto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini, via libera delle autorità Usa alla ripresa con J