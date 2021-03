Pistocchi: “Gattuso bravo e sfortunato, deciderà in autonomia di andar via”

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito alla permanenza o l’addio di Rino Gattuso al Napoli.

Maurizio Pistocchi parla dell’esperienza stagionale di Gattuso al Napoli.

Il noto opinionista, Maurizio Pistocchi, parla del futuro di Gattuso: “E’ stato bravo e sfortunato durante la sua esperienza al Napoli. Aveva tra le mani una squadra molto competitiva, la seconda rosa del campionato. Purtroppo gli sono mancati la maggior parte dei giocatori decisivi nel periodo topico. Si giocherà un posto in Champions. Conoscendolo, immagino che non abbia digerito quello che è successo e deciderà, anche volontariamente, di andare via. Potrebbe essere l’ideale per Bologna, Udinese, Torino”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moueffek-Napoli, possibile sostituto di Hysaj: ecco quanto costa

UFFICIALE – Recupero di Inter-Sassuolo, la Lega Serie A ha deciso: data e orario

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Papa Francesco: “La veglia pasquale anticipata alle ore 19:30”