Napoli, Lobotka e Petagna riprendono gli allenamenti con il gruppo

Il Corriere del Mezzogiorno riporta che i giocatori del Napoli Stanislav Lobotka ed Andrea Petagna sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra.

È tempo di buone notizie per il Napoli. La squadra allenata da Gennaro Gattuso sta recuperando alcuni giocatori. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno l’attaccante Andrea Petagna ha ricominciato ad allenarsi con la squadra dopo un periodo di assenza di circa 40 giorni. Stessa cosa per il centrocampista Stanislav Lobotka: anche lui è ritornato in gruppo dopo un piccolo periodo di assenza in seguito ad una tonsillite.

Ecco le parole del quotidiano:

“Petagna ieri è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, è fermo ai box da circa 40 giorni, sarà a disposizione di Gattuso per la gara contro il Crotone. Lobotka sabato ha subito un drenaggio per un ascesso tonsillare, non è potuto andare in Nazionale, lavorerà per recuperare la condizione atletica, ieri si è allenato in gruppo.”

