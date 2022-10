Raspadori al Napoli scelta giusta, superata ogni aspettativa

Il nuovo acquisto del Napoli Giacomo Raspadori sta dimostrando in campo quanto vale superando ogni aspettativa.

Giacomo Raspadori è giunto al Napoli qualche mese fa ma ha già conquistato tutti in campo. L’ex attaccante del Sassuolo è più volte andato in gol con la maglia azzurra, non facendo rimpiangere l’assenza in campo di Victor Osimhen, attualmente assente per via di un’infortunio. Il Corriere del Mezzogiorno si concentra proprio su di lui, sostenendo che si tratta di un acquisto che va completamente a favore del club partenopeo.

Ecco quanto riportato:

“Spalletti in estate ha spinto per avere il folletto cresciuto al Sassuolo. E il presidente Aurelio De Laurentiis, si è convinto a investire la cifra più alta su un giocatore italiano: 30 milioni più 5 di bonus. Oggi quella scelta sta “pagando” eccome, ma quando a fine agosto Giacomo Raspadori mise piede a Napoli probabilmente nemmeno il club e Spalletti pensavano a una esplosione così repentina del bolognese classe 2000.”

