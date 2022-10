Formazioni Cremonese-Napoli: i probabili cambi di Spalletti

Il Corriere del Mezzogiorno si concentra sulle formazioni di Cremonese-Napoli, in particolare su qualche cambio da parte di Luciano Spalletti.

Si avvicina il giorno di Cremonese Napoli ed è tempo di parlare delle formazioni che potrebbero scendere in campo. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata su quella di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo potrebbe optare per qualche cambio in mezzo al campo.

“Potrebbe esserci un cambio al centro della difesa, con in campo uno tra Ostigard e Juan Jesus, a sinistra tornerà Mario Rui. Dovrebbe fermarsi Zielinski, al suo posto potrebbe giocare Ndombele che sta crescendo sempre di più sotto il profilo della condizione, come dimostra anche l’impatto sulla partita ad Amsterdam, dove ha realizzato l’assist a Simeone e colpito una traversa. “Kvaratskhelia anche è uscito acciaccato dalla sfida contro l’Ajax, ieri era già in gruppo, ha gestito e superato le contusioni rimediate ma Spalletti potrebbe decidere di farlo partire dalla panchina, iniziando la gara di Cremona magari con Elmas. Solo uno spezzone di gara per Osimhen se sarà convocato.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen verso il rientro, si attende oggi il parere dello staff medico

Calciopoli, la Juventus presenta un nuovo ricorso al TAR del Lazio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestati a Milano i trapper Baby Gang e Simba La Rue