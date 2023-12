Corriere dello Sport – Big in assalto su Osimhen, da Psg a Chelsea: ADL ora ha fretta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Victor Osimhen. Lo scorrere del tempo, senza arrivare ad una conclusione, sta rendendo le cose decisamente complicate a De Laurentiis. Il Napoli sa bene la quantità e la qualità degli estimatori dell’attaccante, soprattutto in Inghilterra. Il Chelsea è in cima alla lista delle interessate, e a seguire ci sono Manchester United, Liverpool, Arsenal, Newcastle e Psg. Intanto, il patron del Napoli è consapevole di quanto la scadenza possa assumere un valore decisivo in termini di forza contrattuale.

