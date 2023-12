Non solo Napoli, anche il Genoa su Mazzocchi: la sua reazione

Luca Marchetti si è focalizzato su Pasquale Mazzocchi, che avrebbe suscitato l’interesse non solo del Napoli ma anche del Genoa.

Il giornalista Luca Marchetti ha parlato del giocatore della Salernitana Pasquale Mazzocchi, finito nel mirino di Napoli e Genoa.

Ecco in seguito le sue parole:

“In questi giorni si è parlato di un possibile scambio tra Pasquale Mazzocchi e Diego Demme. E perché no? Bisogna capire se ai granata vada bene rinunciare al suo terzino per un centrocampista. Nonostante ciò Mazzocchi sempre più indirizzato verso il Genoa.

Successivamente Marchetti parla dell’eventuale arrivo di un centrocampista a Napoli:

“Non ci sono indicazioni chiare in tal senso, con il Napoli che cerca di nascondere le sue tracce fino all’ultimo: lo fa un po’ per depistare e un po’ per non farsi scoprire dalla concorrenza, come al solito. Ciò che mi sento di dire a tal proposito è che, se un centrocampista deve essere preso, va comprato presto, altrimenti non avrebbe senso, perché tanto varrebbe aspettare il ritorno di Anguissa dalla Coppa d’Africa.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

