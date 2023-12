Corriere dello Sport – Mario Rui sta meglio, il rientro è sempre più vicino: si procede con prudenza

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul recupero di Mario Rui. Il portoghese continua a svolgere l’allenamento personalizzato in campo, ma il rientro non sembrerebbe essere ancora così lontano. Tuttavia, si procede con cautela e senza fretta, per evitare di correre ulteriori rischi. Qualora dovesse arrivare il permesso definitivo, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei convocati già da domani, per accomodarsi solo in panchina.

Quella di oggi sarà una giornata indicativa. Natan verrà confermato a sinistra dopo la buona performance sfoggiata in Champions, con l’assist per Osimhen. Per Olivera la situazione è diversa, potremo rivederlo in campo nel 2024, nella mattinata di ieri ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Stesso trattamento per Osrigard, vittima di una leggera sindrome influenzale.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

